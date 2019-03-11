Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко вышел на лед и поразил зрителей Санкт-Петербурга

Небольшой фрагмент выступления 6-летнего сына Александра Яна Рудковская выложила на своей странице в Instagram. Она рассказала, что вместе с Евгением Плющенко гордится своим наследником, ведь он - очень талантливый и трудолюбивый человек, несмотря на свой юный возраст.Шестилетний Александр выступил на 50-летнем юбилее заслуженных тренеров России Алексея Машкова и Тамары Москвиной, на их счету 8 золотых медалей Олимпийских игр. Сына Рудковской и Плющенко совершенно не смутила огромная публика, наблюдающая за его выступлением, он отлично откатал свою программу, чем сильно поразил собравшихся зрителей.Подписчики успешного продюсера тоже высоко оценили выступление Александра. Они уверены, у этого ребенка большое будущее, и дело тут не в его звездных родителях, а в собственном таланте. Люди отметили, даже от этого небольшого отрывка из выступления по спине пробегают мурашки и появляется чувство эйфории. Они пожелали всему звездному семейству здоровья и успехов в их начинаниях.