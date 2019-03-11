АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый вид гадюк обнаружен в западной Африке
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Военный «Камаз» опрокинулся на трассе во Владивостоке

Во Владивостоке военный «Камаз» опрокинулся во время движения по трассе Седанка – Патрокл. Предположительно, речь идет об автомобиле «Панцирь-С1».

Военный «Камаз» опрокинулся на трассе во Владивостоке

Николай Воскресенский, начальник отдела пресс-службы ВВО Тихоокеанского флота, подтвердил факт произошедшего, а также сообщил, что пострадавших в ДТП нет. Известно, что у машины повреждены разделительные леера. На данный момент идет процесс доставки автомобиля в пункт его первоначального расположения. На трассе, где произошла авария, сейчас введены ограничения движения.

При падении автомобиль заблокировал проезжую часть в сторону бухты Патрокл, а также по направлению к Седанке. Сотрудники ДПС Государственной автомобильной инспекции сейчас находятся на месте происшествия для выяснения обстоятельств.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нюша сумела простить близкого человека
Ани Лорак в образе Клеопатры сравнили с
Глава Минздрава Вероника Скворцова
Компания Oppo анонсировала новый бренд
Молодой возлюбленный Кейт Бекинсейл Пит
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Тельчик: В 2000-х Европа отвернулась от
Руководство «Дома-2» возвращает Романа
Ольга Бузова откажется от ресторанов,
Чистый понедельник: Традиции, поверия и
Рэпер Серега заявил о желании
В Сети появились новые доказательства
Военный «Камаз» опрокинулся на трассе
На Камчатке мужчина до смерти забил
Геннадий Хазанов поддержал решение об
В Кузбассе женщина из ревности подожгла
Названы грозящие раком продукты из
Новый вид гадюк обнаружен в западной
Виктор Сухоруков высказался против
Представлена спецверсия Samsung Galaxy
Елена Батурина вошла в список Forbes
Ученые: Курение вейпа провоцирует риск
Мария Шукшина помирилась с дочерью
В Приморье мужчина убил керамической
Ксения Собчак считает, что прощать и
В Сети появились снимки игрового
Hubble показал слияние двух галактик в
Пелагея и Иван Телегин показали лицо
Samsung представит новую модель
ООН: Человечеству нужно решить пять
Просмотреть все новости