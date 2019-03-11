Военный «Камаз» опрокинулся на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке военный «Камаз» опрокинулся во время движения по трассе Седанка – Патрокл. Предположительно, речь идет об автомобиле «Панцирь-С1».
Николай Воскресенский, начальник отдела пресс-службы ВВО Тихоокеанского флота, подтвердил факт произошедшего, а также сообщил, что пострадавших в ДТП нет. Известно, что у машины повреждены разделительные леера. На данный момент идет процесс доставки автомобиля в пункт его первоначального расположения. На трассе, где произошла авария, сейчас введены ограничения движения.
При падении автомобиль заблокировал проезжую часть в сторону бухты Патрокл, а также по направлению к Седанке. Сотрудники ДПС Государственной автомобильной инспекции сейчас находятся на месте происшествия для выяснения обстоятельств.
Николай Воскресенский, начальник отдела пресс-службы ВВО Тихоокеанского флота, подтвердил факт произошедшего, а также сообщил, что пострадавших в ДТП нет. Известно, что у машины повреждены разделительные леера. На данный момент идет процесс доставки автомобиля в пункт его первоначального расположения. На трассе, где произошла авария, сейчас введены ограничения движения.
При падении автомобиль заблокировал проезжую часть в сторону бухты Патрокл, а также по направлению к Седанке. Сотрудники ДПС Государственной автомобильной инспекции сейчас находятся на месте происшествия для выяснения обстоятельств.
Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:06