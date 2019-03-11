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Чистый понедельник: Традиции, поверия и приметы

Православные христиане 11 марта отмечают Чистый понедельник, во время которого люди наводят порядок и чистоту в своем доме. С этим днем связаны многие поверия, традиции и приметы.
Чистый понедельник: Традиции, поверия и приметы

Данный праздник начинают с вечерних молебнов, когда верующие просят прощения друг у друга, исповедуются и пытаются очистить собственную душу от злобы. В это торжество дома принято делать уборку: мыть полы, посуду, менять белье и ходить в баню. Православные верят, что в случае полоскания ротовой полости водкой можно смыть с себя остатки грубой пищи.

Настоящая весна, по повериям, наступает именно по завершению Чистого понедельника и можно рассчитывать на хороший урожай, если погода в такой день будет ясной и погожей. Церковники рекомендуют не употреблять пищу в праздник, лучше провести его в усердном труде, а вечером отправиться в храм. Пост необходим, дабы люди могли прояснить разум и развить чувства, а также подвигать к благим действиям свою волю. Такими способностями человек подавляет негативные пороки: пьянство, чревоугодие и другие.

В Чистый понедельник не окажется лишним пересадить домашние растения, тогда они якобы смогут прорастать лучше и быстрее. Если после Масленицы остались продукты, их лучше раздать животным.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:12

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