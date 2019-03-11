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Компания Oppo анонсировала новый бренд Reno

Китайская компания Oppo анонсировала свой новый бренд Reno. Представление его смартфонов запланировано на 10 апреля.
Компания Oppo анонсировала новый бренд Reno

Об этом компания Oppo заявила в своих социальных сетях. Уже 10 апреля состоится полноценное представление нового бренда Reno, следовательно, в это же время должны показать и сами устройства.

В Сети уже появлялась информация насчет нового смартфона Oppo, который должны представить в ближайшие месяцы. Новинка может получить флагманские характеристики. Ожидается, что смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 855, имеющего 8 ядер с частотой от 1,8 до 2,84 ГГц. Новый телефон от Oppo может получить графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем от компании Qualcomm. Энергией все эти комплектующие будет обеспечивать аккумулятор емкостью 4065 мАч.

Аналитики отмечают, возможно, китайский производитель решил создать специальный флагманский бренд, включающий в себя мощные и дорогие устройства. Подобная практика распространена в Поднебесной, компании предпочитают создавать множество суббрендов для своей продукции. На Западе производители редко поступают таким образом, но размеры китайского рынка позволяют местным фирмам поступать так, как они считают нужным. Аналитики уверены, компания Oppo не будет представлять бренд Reno только одним устройством, поэтому стоит ожидать целую линейку новых смартфонов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:36

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