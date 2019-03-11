На Камчатке мужчина до смерти забил супругу лопатой за пьянство накануне 8 марта





По словам подозреваемого, его возлюбленная 7 марта распивала спиртные напитки с друзьями. После празднования пострадавшая вернулась домой и уснула на пороге дома. В это время ее супруг был в доме с 3-летним малышом. Подозреваемый, разозлившись на жену, ударил ее лопатой в голову. От полученных телесных повреждений пострадавшая умерла 8 марта в местной клинике.Мужчина рассказал, что в течение восьми лет жена практически постоянно злоупотребляла спиртными напитками. Сейчас подозреваемый находится под стражей. По факту смерти женщины проводится расследование.