Ольга Бузова откажется от ресторанов, если её мужчина не сможет их оплатить





Ольга Бузова уже везде сообщила о своей неудовлетворённости в сексуальном плане, а также постоянно напоминает публике, что вот уже второй год живёт одна. Ведущая «Дома-2», видимо, уже не может столько активно компенсировать отсутствие личной жизни работой, и откровенно призналась, что даже откажется от походов по ресторанам, если её будущий мужчина не сможет это оплатить.Такое заявление звезда сделала в эфире программы «Ты не поверишь», понимая, что её услышит вся страна, а потому поклонники тут же пришли к выводу, что Ольга Бузова действительно устала от одиночества, пустой квартиры и отсутствия сильного мужского плеча рядом.