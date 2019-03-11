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Ольга Бузова откажется от ресторанов, если её мужчина не сможет их оплатить

Одинокая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова призналась, что откажется от ресторанов, если её мужчина не сможет это оплатить. Певица настолько соскучилась по настоящим отношениям, что не видит смысла в поиске богатого и щедрого спутника, главное — чувства и взаимность.
Ольга Бузова откажется от ресторанов, если её мужчина не сможет их оплатить

Ольга Бузова уже везде сообщила о своей неудовлетворённости в сексуальном плане, а также постоянно напоминает публике, что вот уже второй год живёт одна. Ведущая «Дома-2», видимо, уже не может столько активно компенсировать отсутствие личной жизни работой, и откровенно призналась, что даже откажется от походов по ресторанам, если её будущий мужчина не сможет это оплатить.
Ольга Бузова откажется от ресторанов, если её мужчина не сможет их оплатить

Такое заявление звезда сделала в эфире программы «Ты не поверишь», понимая, что её услышит вся страна, а потому поклонники тут же пришли к выводу, что Ольга Бузова действительно устала от одиночества, пустой квартиры и отсутствия сильного мужского плеча рядом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:13

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