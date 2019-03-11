Ольга Бузова откажется от ресторанов, если её мужчина не сможет их оплатить
Одинокая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова призналась, что откажется от ресторанов, если её мужчина не сможет это оплатить. Певица настолько соскучилась по настоящим отношениям, что не видит смысла в поиске богатого и щедрого спутника, главное — чувства и взаимность.
Ольга Бузова уже везде сообщила о своей неудовлетворённости в сексуальном плане, а также постоянно напоминает публике, что вот уже второй год живёт одна. Ведущая «Дома-2», видимо, уже не может столько активно компенсировать отсутствие личной жизни работой, и откровенно призналась, что даже откажется от походов по ресторанам, если её будущий мужчина не сможет это оплатить.
Такое заявление звезда сделала в эфире программы «Ты не поверишь», понимая, что её услышит вся страна, а потому поклонники тут же пришли к выводу, что Ольга Бузова действительно устала от одиночества, пустой квартиры и отсутствия сильного мужского плеча рядом.
Ольга Бузова уже везде сообщила о своей неудовлетворённости в сексуальном плане, а также постоянно напоминает публике, что вот уже второй год живёт одна. Ведущая «Дома-2», видимо, уже не может столько активно компенсировать отсутствие личной жизни работой, и откровенно призналась, что даже откажется от походов по ресторанам, если её будущий мужчина не сможет это оплатить.
Такое заявление звезда сделала в эфире программы «Ты не поверишь», понимая, что её услышит вся страна, а потому поклонники тут же пришли к выводу, что Ольга Бузова действительно устала от одиночества, пустой квартиры и отсутствия сильного мужского плеча рядом.