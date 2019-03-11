Елена Батурина вошла в список Forbes 14-й год кряду





Вот почему заслуживают внимания российские предпринимательницы, которые сделали себя сами. В актуальной версии Forbes число женщин-миллиардеров приросло незначительно — всего на одну единицу (с 242 до 243), благодаря включению в рейтинг владелицы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. Актуальная стоимость ее интернет-магазина оценивается изданием в 1,2 миллиарда долларов, а состояние самой бизнес-вумен — в 1 миллиард долларов. В сводном рейтинге она разместилась на 2057 строке.Ранее 14 лет кряду отечественный женский бизнес в Forbes представляла только Елена Батурина, которая была включена в рейтинг и сейчас. По оценкам издания, актуальный размер состояния бывшей владелицы столичной стройкомпании «Интеко», успешного международного предпринимателя составляет 1,2 миллиарда долларов. В рейтинге она поднялась на 1818 место.