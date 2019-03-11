Елена Батурина вошла в список Forbes 14-й год кряду
В обновленной версии Всемирного рейтинга миллиардеров (традиционно был составлен Forbes) богатейшей женщиной мира стала наследница косметического гиганта L’Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс. По оценкам издания, актуальный размер ее состояния составляет 49,3 миллиарда долларов. Отметим, что наследство, а также полученные в результате развода средства, привычно способствовали попаданию в рейтинг практически трех четвертей женщин-миллиардеров — только четверть добилась финансового успеха своими силами.
Вот почему заслуживают внимания российские предпринимательницы, которые сделали себя сами. В актуальной версии Forbes число женщин-миллиардеров приросло незначительно — всего на одну единицу (с 242 до 243), благодаря включению в рейтинг владелицы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. Актуальная стоимость ее интернет-магазина оценивается изданием в 1,2 миллиарда долларов, а состояние самой бизнес-вумен — в 1 миллиард долларов. В сводном рейтинге она разместилась на 2057 строке.
Ранее 14 лет кряду отечественный женский бизнес в Forbes представляла только Елена Батурина, которая была включена в рейтинг и сейчас. По оценкам издания, актуальный размер состояния бывшей владелицы столичной стройкомпании «Интеко», успешного международного предпринимателя составляет 1,2 миллиарда долларов. В рейтинге она поднялась на 1818 место.
Вот почему заслуживают внимания российские предпринимательницы, которые сделали себя сами. В актуальной версии Forbes число женщин-миллиардеров приросло незначительно — всего на одну единицу (с 242 до 243), благодаря включению в рейтинг владелицы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. Актуальная стоимость ее интернет-магазина оценивается изданием в 1,2 миллиарда долларов, а состояние самой бизнес-вумен — в 1 миллиард долларов. В сводном рейтинге она разместилась на 2057 строке.
Ранее 14 лет кряду отечественный женский бизнес в Forbes представляла только Елена Батурина, которая была включена в рейтинг и сейчас. По оценкам издания, актуальный размер состояния бывшей владелицы столичной стройкомпании «Интеко», успешного международного предпринимателя составляет 1,2 миллиарда долларов. В рейтинге она поднялась на 1818 место.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:34