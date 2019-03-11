АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый вид гадюк обнаружен в западной Африке
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Елена Батурина вошла в список Forbes 14-й год кряду

В обновленной версии Всемирного рейтинга миллиардеров (традиционно был составлен Forbes) богатейшей женщиной мира стала наследница косметического гиганта L’Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс. По оценкам издания, актуальный размер ее состояния составляет 49,3 миллиарда долларов. Отметим, что наследство, а также полученные в результате развода средства, привычно способствовали попаданию в рейтинг практически трех четвертей женщин-миллиардеров — только четверть добилась финансового успеха своими силами.
Елена Батурина вошла в список Forbes 14-й год кряду

Вот почему заслуживают внимания российские предпринимательницы, которые сделали себя сами. В актуальной версии Forbes число женщин-миллиардеров приросло незначительно — всего на одну единицу (с 242 до 243), благодаря включению в рейтинг владелицы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. Актуальная стоимость ее интернет-магазина оценивается изданием в 1,2 миллиарда долларов, а состояние самой бизнес-вумен — в 1 миллиард долларов. В сводном рейтинге она разместилась на 2057 строке.

Ранее 14 лет кряду отечественный женский бизнес в Forbes представляла только Елена Батурина, которая была включена в рейтинг и сейчас. По оценкам издания, актуальный размер состояния бывшей владелицы столичной стройкомпании «Интеко», успешного международного предпринимателя составляет 1,2 миллиарда долларов. В рейтинге она поднялась на 1818 место.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нюша сумела простить близкого человека
Ани Лорак в образе Клеопатры сравнили с
Глава Минздрава Вероника Скворцова
Компания Oppo анонсировала новый бренд
Молодой возлюбленный Кейт Бекинсейл Пит
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Тельчик: В 2000-х Европа отвернулась от
Руководство «Дома-2» возвращает Романа
Ольга Бузова откажется от ресторанов,
Чистый понедельник: Традиции, поверия и
Рэпер Серега заявил о желании
В Сети появились новые доказательства
Военный «Камаз» опрокинулся на трассе
На Камчатке мужчина до смерти забил
Геннадий Хазанов поддержал решение об
В Кузбассе женщина из ревности подожгла
Названы грозящие раком продукты из
Новый вид гадюк обнаружен в западной
Виктор Сухоруков высказался против
Представлена спецверсия Samsung Galaxy
Елена Батурина вошла в список Forbes
Ученые: Курение вейпа провоцирует риск
Мария Шукшина помирилась с дочерью
В Приморье мужчина убил керамической
Ксения Собчак считает, что прощать и
В Сети появились снимки игрового
Hubble показал слияние двух галактик в
Пелагея и Иван Телегин показали лицо
Samsung представит новую модель
ООН: Человечеству нужно решить пять
Просмотреть все новости