Нюша сумела простить близкого человека спустя годы обид

Певица откровенно призналась, что простила человека, который являлся частью ее жизни, но в один момент стал несправедливым к Нюше. Несколько лет она держала обиду на него и не могла его простить. Поклонникам исполнительница сообщила, что все это позади, она не держит злобы на этого человека, потому как смогла произошедшее переосмыслить и осознать.«В этом году я отпустила все плохое», - написала она в личном микроблоге, а также призвала подписчиков выполнить то же самое для обретения покоя в душе. Многие предположили, что Нюша имеет в виду Егора Крида, с которым она строила отношения до своего замужества. Они поддержали ее, отметив необходимость забыть прошлое и жить настоящим.