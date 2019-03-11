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Нюша сумела простить близкого человека спустя годы обид

В Прощеное воскресенье Нюша призналась, что простила ранее близкого человека, на которого определенное время держала обиду. Таким признанием она поделилась с фанатами в Instagram.
Нюша сумела простить близкого человека спустя годы обид

Певица откровенно призналась, что простила человека, который являлся частью ее жизни, но в один момент стал несправедливым к Нюше. Несколько лет она держала обиду на него и не могла его простить. Поклонникам исполнительница сообщила, что все это позади, она не держит злобы на этого человека, потому как смогла произошедшее переосмыслить и осознать.

«В этом году я отпустила все плохое», - написала она в личном микроблоге, а также призвала подписчиков выполнить то же самое для обретения покоя в душе. Многие предположили, что Нюша имеет в виду Егора Крида, с которым она строила отношения до своего замужества. Они поддержали ее, отметив необходимость забыть прошлое и жить настоящим.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:50

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