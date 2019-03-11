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В Кузбассе женщина из ревности подожгла бывшего мужа

В Кузбассе 55-летняя женщина пыталась убить бывшего мужа из ревности. Она подожгла его кровать, облив бензином.
В Кузбассе женщина из ревности подожгла бывшего мужа

Инцидент произошел в конце осени прошлого года. Жительница Яшкинского района решила поквитаться с бывшим супругом, чтобы он не достался другим женщинам. Как сообщают следователи, обвиняемая употребляла спиртные напитки с потерпевшим и его новой пассией. Между женщинами возникла конфликтная ситуация, вызванная ревностью. Бывшая возлюбленная мужчины решила облить бензином кровать, где он на тот момент уже спал. Она подожгла газету и бросила в его сторону. Вторая участница спора вышла вслед за женщиной.

По словам правоохранительных органов Кемеровской области, потерпевший выбежал на улицу в горящей одежде и упал в снег. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия по вызову соседей. В больнице у пострадавшего обнаружили более 30% обожженной площади тела.

На данный момент женщина находится под следствием. Известно, что она призналась в преступлении. В ее отношении возбуждено уголовное дело, предусматривающее покушение на убийство. На данный момент материалы находятся на рассмотрении в суде.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:56

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