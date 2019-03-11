В Кузбассе женщина из ревности подожгла бывшего мужа





Инцидент произошел в конце осени прошлого года. Жительница Яшкинского района решила поквитаться с бывшим супругом, чтобы он не достался другим женщинам. Как сообщают следователи, обвиняемая употребляла спиртные напитки с потерпевшим и его новой пассией. Между женщинами возникла конфликтная ситуация, вызванная ревностью. Бывшая возлюбленная мужчины решила облить бензином кровать, где он на тот момент уже спал. Она подожгла газету и бросила в его сторону. Вторая участница спора вышла вслед за женщиной.По словам правоохранительных органов Кемеровской области, потерпевший выбежал на улицу в горящей одежде и упал в снег. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия по вызову соседей. В больнице у пострадавшего обнаружили более 30% обожженной площади тела.На данный момент женщина находится под следствием. Известно, что она призналась в преступлении. В ее отношении возбуждено уголовное дело, предусматривающее покушение на убийство. На данный момент материалы находятся на рассмотрении в суде.