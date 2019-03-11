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Рэпер Серега заявил о желании экспериментировать в постели

Рэпер Серега сообщил о желании проводить эксперименты в постели для улучшения интимной жизни. Также артист считает, что нынешние молодые люди не занимаются сексом в кровати.
Рэпер Серега заявил о желании экспериментировать в постели

Серега является довольно любвеобильным человеком, и прежде он крутил романы со многими потенциальными спутницами жизни, но ни одной из них он так и не сделал предложения руки и сердца. Как и многие другие, рэп-исполнитель пытается пробовать что-то новое в сексуальных отношениях, дабы те не стали скучными в один момент.

«Хотя бы нужно под постелью или чтобы кровать стояла вертикально» - рассуждает певец про разнообразие в интиме, добавляя о важности делать эксперименты. Серега помнит о рекомендации своей бабушки, которая призывала внука никогда не подписывать какие-либо документы с представительницами прекрасного пола, и именно поэтому он пока ни с кем не пошел в ЗАГС. Музыкант объяснил это тем, что пока не встретил достойную женщину, с которой он пожелал бы создать семью. На счету экс-ведущего «X-фактора» три гражданских брака, в одном из которых бывшая супруга родила двоих сыновей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:10

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