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Новый вид гадюк обнаружен в западной Африке
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Новый вид гадюк обнаружен в западной Африке

В ходе недавних исследований западной Африки международная группа исследователей обнаружила трех гадюк, относящихся к семейству Atractaspidinae, которые впоследствии были идентифицированы как вид, ранее неизвестный науке. Информация об открытии опубликована в зарубежном издании techexplorist.


Новый вид гадюк обнаружен в западной Африке

В настоящее время большинство видов Atractaspidinae ограничены Африкой к югу от Сахары, где они встречаются в широком диапазоне мест обитания от полупустынь до тропических лесов, и только два встречаются на Ближнем Востоке и в Аравии. Эти ядовитые змеи известны своей уникальной анатомией черепа и системой впрыскивания яда, позволяющей им использовать один клык, чтобы кусать с закрытым ртом в боковом колотом движении.

В ходе недавних исследований в северо-западной Либерии и на юго-востоке Гвинеи международная группа исследователей обнаружила трех гадюк, которые впоследствии были идентифицированы как вид, ранее неизвестный науке. Ученые полагают, что пресмыкающееся, по всей вероятности, является эндемичным, то есть имеет ограниченный ареал обитания в этом регионе, известном своей уникальной и разнообразной фауной.

Новый вид назвали Atractaspis branchi в честь недавно умершего южноафриканского герпетолога Уильяма Роя (Билла) Бранча, ведущего мирового эксперта по африканским рептилиям.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 11:43

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