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Молодой возлюбленный Кейт Бекинсейл Пит Дэвидсон прокомментировал отношения с актрисой

В студии американского телешоу «Saturday Night Live» Пит Дэвидсон, являющийся бойфрендом актрисы Кейт Бекинсейл, рассказал об их отношениях. Комик отметил, что совсем не чувствует 20-летней разницы.
Молодой возлюбленный Кейт Бекинсейл Пит Дэвидсон прокомментировал отношения с актрисой

На днях папарацци сняли Бекинсейл и Дэвидсон за страстным поцелуем во время хоккейного матча в Нью-Йорке. Однако фанаты в соцсетях стали жестко критиковать их отношения. По их мнению, актриса слишком стара для комика.
Молодой возлюбленный Кейт Бекинсейл Пит Дэвидсон прокомментировал отношения с актрисой

Артист решил ответить хейтерам, заявив на телешоу, что в их союзе не видит ничего странного. Актер подчеркнул, что сейчас многие знаменитости выбирают себе возлюбленных из другой возрастной категории, при этом живут многие годы душа в душу.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:28

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