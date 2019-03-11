Молодой возлюбленный Кейт Бекинсейл Пит Дэвидсон прокомментировал отношения с актрисой
В студии американского телешоу «Saturday Night Live» Пит Дэвидсон, являющийся бойфрендом актрисы Кейт Бекинсейл, рассказал об их отношениях. Комик отметил, что совсем не чувствует 20-летней разницы.
На днях папарацци сняли Бекинсейл и Дэвидсон за страстным поцелуем во время хоккейного матча в Нью-Йорке. Однако фанаты в соцсетях стали жестко критиковать их отношения. По их мнению, актриса слишком стара для комика.
Артист решил ответить хейтерам, заявив на телешоу, что в их союзе не видит ничего странного. Актер подчеркнул, что сейчас многие знаменитости выбирают себе возлюбленных из другой возрастной категории, при этом живут многие годы душа в душу.
На днях папарацци сняли Бекинсейл и Дэвидсон за страстным поцелуем во время хоккейного матча в Нью-Йорке. Однако фанаты в соцсетях стали жестко критиковать их отношения. По их мнению, актриса слишком стара для комика.
Артист решил ответить хейтерам, заявив на телешоу, что в их союзе не видит ничего странного. Актер подчеркнул, что сейчас многие знаменитости выбирают себе возлюбленных из другой возрастной категории, при этом живут многие годы душа в душу.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:28