Молодой возлюбленный Кейт Бекинсейл Пит Дэвидсон прокомментировал отношения с актрисой





На днях папарацци сняли Бекинсейл и Дэвидсон за страстным поцелуем во время хоккейного матча в Нью-Йорке. Однако фанаты в соцсетях стали жестко критиковать их отношения. По их мнению, актриса слишком стара для комика.Артист решил ответить хейтерам, заявив на телешоу, что в их союзе не видит ничего странного. Актер подчеркнул, что сейчас многие знаменитости выбирают себе возлюбленных из другой возрастной категории, при этом живут многие годы душа в душу.