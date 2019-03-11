Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 9-летнем возрасте
Писательница Кэти Ничолл рассказала, что принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились ещё в 9-летнем возрасте. Это произошло в ходе хоккейного матча, проходившего между школами, в которых учились будущие супруги.
Традиционно считается, что герцог и герцогиня Кембриджские познакомились во время учёбы в вузе – речь идёт о шотландском Университете Сент-Эндрюс, но, как выяснилось теперь, встреча произошла гораздо раньше. Автор книги «Кейт: будущая королева» отмечает следующее: тогда Кейт Миддлтон сразу обратила внимание на принца Уильяма, ведь в то время он считался одним из самых успешных среди школьников хоккеистов.
Как сообщалось ранее, герцогиня Кембриджская рассказала одной из школьниц о поведении принцессы.
Традиционно считается, что герцог и герцогиня Кембриджские познакомились во время учёбы в вузе – речь идёт о шотландском Университете Сент-Эндрюс, но, как выяснилось теперь, встреча произошла гораздо раньше. Автор книги «Кейт: будущая королева» отмечает следующее: тогда Кейт Миддлтон сразу обратила внимание на принца Уильяма, ведь в то время он считался одним из самых успешных среди школьников хоккеистов.
Как сообщалось ранее, герцогиня Кембриджская рассказала одной из школьниц о поведении принцессы.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:25