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Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 9-летнем возрасте

Писательница Кэти Ничолл рассказала, что принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились ещё в 9-летнем возрасте. Это произошло в ходе хоккейного матча, проходившего между школами, в которых учились будущие супруги.
Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 9-летнем возрасте

Традиционно считается, что герцог и герцогиня Кембриджские познакомились во время учёбы в вузе – речь идёт о шотландском Университете Сент-Эндрюс, но, как выяснилось теперь, встреча произошла гораздо раньше. Автор книги «Кейт: будущая королева» отмечает следующее: тогда Кейт Миддлтон сразу обратила внимание на принца Уильяма, ведь в то время он считался одним из самых успешных среди школьников хоккеистов.

Как сообщалось ранее, герцогиня Кембриджская рассказала одной из школьниц о поведении принцессы.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:25

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