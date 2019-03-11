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Ксения Собчак считает, что прощать и просить прощения умеют только сильные люди

Известная ведущая и журналист Ксения Собчак считает, что прощать и просить прощения умеют только сильные духом люди. Слабаки же, по её мнению, в такие моменты чувствуют себя униженными, а потому никогда не признают неправоту.
Ксения Собчак считает, что прощать и просить прощения умеют только сильные люди

В Прощённое воскресенье недавно заявившая о разводе с супругом Ксения Собчак удивила подписчиков своего микроблога непривычным постом. Знаменитость откровенно заявила, что прощать и просить прощения умеют только сильные люди, которые способны переступить через собственную гордость и принципы, чтобы сохранить отношения с дорогим сердцу человеком.
Ксения Собчак считает, что прощать и просить прощения умеют только сильные люди

Также Ксения Собчак добавила, что в моменты, когда в ответ на просьбы о прощении, в человека летит критика и насмешки, ему остаётся лишь «стряхнуть» с себя всю эту грязь и с чувством выполненного долга отойти в сторону.

В комментариях к публикации Ксении Собчак о прощении подписчики признались, что очень удивлены её такими глубокими и искренними словами, ведь ранее практически каждый пост ведущей был наполнен сарказмом, насмешками и колкими шутками.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:09

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