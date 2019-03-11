Ксения Собчак считает, что прощать и просить прощения умеют только сильные люди





В Прощённое воскресенье недавно заявившая о разводе с супругом Ксения Собчак удивила подписчиков своего микроблога непривычным постом. Знаменитость откровенно заявила, что прощать и просить прощения умеют только сильные люди, которые способны переступить через собственную гордость и принципы, чтобы сохранить отношения с дорогим сердцу человеком.Также Ксения Собчак добавила, что в моменты, когда в ответ на просьбы о прощении, в человека летит критика и насмешки, ему остаётся лишь «стряхнуть» с себя всю эту грязь и с чувством выполненного долга отойти в сторону.В комментариях к публикации Ксении Собчак о прощении подписчики признались, что очень удивлены её такими глубокими и искренними словами, ведь ранее практически каждый пост ведущей был наполнен сарказмом, насмешками и колкими шутками.