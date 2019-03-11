Виктор Сухоруков высказался против съемок «Брата-3»

Виктор Сухоруков отмечает, несмотря на все заявления Станислава Барецкого, актер не ведет с шоуменом никаких переговоров относительно съемок в картине «Брат-3». Исполнитель роли в оригинальных фильмах заверил, он никогда не будет даже рассматривать подобный проект, потому что считает всю эту ситуацию полным бредом и абсурдом.По словам Сухорукова, Барецкий постоянно врет и привлекает к себе внимание общественности, и в этот раз ситуация аналогичная. Актер уверен, поклонники оригинальных фильмов и искусства в целом должны открыто заявлять о своем недовольстве подобными ситуациями и не стесняться этого.Эту ситуацию прокомментировали представители кинокомпании СТВ, владеющей правами на фильмы «Брат» и «Брат-2». Они заявили, шоумен Станислав Барецкий не вел с ними никаких переговоров относительно этого вопроса, поэтому он не может заниматься производством продолжения. В завершении компания СТВ заявила, что этот вопрос является пиаром на кинокартинах, полюбившихся многим зрителям.Напомним, недавно Станислав Барецкий заявил о желании снять фильм «Брат-3». В качестве актеров он хотел пригласить звезд шоу-бизнеса Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову, а также воспользоваться услугами бывших заключенных.