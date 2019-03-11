В Приморье мужчина убил керамической тарелкой беременную сестру
На Дальнем Востоке осудят 39-летнего мужчину, который ударил керамической тарелкой беременную сводную сестру, в результате чего та скончалась. Расследование уголовного дела уже завершено.
Трагический инцидент произошел в Находкинском городском округе в середине лета ушедшего года. Между жителем региона и его 30-летней сестрой произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил тарелку и нанес ею не менее 15 ударов по голове. Последний удар осколком от посуды пришелся в область шеи. Женщина от полученных ранений погибла, в тот момент она находилась на восьмом месяце беременности, о чем ее брат прекрасно знал.
В СК закончили расследование по этому делу. Следствием собраны все необходимые доказательства, все материалы по поводу произошедшего отправлены в суд. За совершенное подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Прежде в Приморье мужчину осудили за убийство беременной жены и троих детей. На преступление он решился из-за семейных и денежных проблем, имевшихся в семье. Согласно судебному вердикту, оставшиеся годы жизни он проведет в тюрьме.
Трагический инцидент произошел в Находкинском городском округе в середине лета ушедшего года. Между жителем региона и его 30-летней сестрой произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил тарелку и нанес ею не менее 15 ударов по голове. Последний удар осколком от посуды пришелся в область шеи. Женщина от полученных ранений погибла, в тот момент она находилась на восьмом месяце беременности, о чем ее брат прекрасно знал.
В СК закончили расследование по этому делу. Следствием собраны все необходимые доказательства, все материалы по поводу произошедшего отправлены в суд. За совершенное подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Прежде в Приморье мужчину осудили за убийство беременной жены и троих детей. На преступление он решился из-за семейных и денежных проблем, имевшихся в семье. Согласно судебному вердикту, оставшиеся годы жизни он проведет в тюрьме.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:10