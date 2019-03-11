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Геннадий Хазанов поддержал решение об увольнении артиста МХАТ за пьянство

Актер Геннадий Хазанов прокомментировал ситуацию об инциденте в МХАТ. Народный артист поддержал решение об увольнении сотрудника театра за пьянство.
Геннадий Хазанов поддержал решение об увольнении артиста МХАТ за пьянство

Он без сомнений заявил, что появление артиста на рабочем месте в нетрезвом состоянии прощать нельзя. Руководитель Московского театра эстрады сразу поддержал идею немедленного увольнения. Он посчитал, что вопрос не подлежит обсуждению.

Ранее было известно, что актер Антон Хомятов был исключен из труппы МХАТа после того, как художественный руководитель Эдуард Бояков во время игры в спектакле почувствовал от него запах алкоголя. По словам артиста, он выпил сто граммов коньяка, чтобы разогреть связки перед выступлением.

Известно, что остальные участники труппы занимаются подписанием петиции о разделении полномочий худрука. Сейчас они собирают подписи в поддержку внесения изменений в устав театра.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:58

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