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Мария Шукшина помирилась с дочерью после скандала на «Первом канале»

Актриса и телеведущая Мария Шукшина помирилась с дочерью Анной Трегубенко после громкого скандала на «Первом канале». Такой вывод можно сделать по новой публикации на её странице в Instagram.
Мария Шукшина помирилась с дочерью после скандала на «Первом канале»

Мария Шукшина разместила фотографию со своими детьми от разных браков и внуком. Она прокомментировала публикацию и заявила, что людям необходимо уметь прощать своих близких и только так можно добиться настоящего счастья и идиллии в отношениях. На снимке рядом с Шукшиной сидят её дочь Анна Трегубенко, рожденная в первом браке, сын Макар от второго мужа Алексея Касатникова и внук Вячеслав.

Эту фотографию и пояснение актрисы можно интерпретировать как завершение длительного конфликта между родственниками. Данное противостояние длилось несколько лет. Все началось с того, что Анна Трегубенко продала квартиру своей бабушки, Лидии Федосеевой-Шукшиной, не сообщив об этом никому из родственников.

После этого случился скандал на одной из передач «Первого канала». Там дочь Шукшиной рассказала телезрителям о проблемах в отношениях с матерью и других переживаниях по этому поводу. Сама актриса и телеведущая считает, что Анна намеренно унизила и оскорбила её в эфире одной из передач. Мария Шукшина была уверена, что дочь получила за эти слова 2 млн рублей, хотя сама Трегубенко уверяла, что сделала это исключительно из личных побуждений.

Подписчики поздравили актрису с наступлением семейного благополучия и согласились с тем, что родных и близких людей надо прощать, несмотря ни на что.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:18

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