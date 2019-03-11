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Ученые: Курение вейпа провоцирует риск инсульта и инфаркта

Любители курить вейп рискуют «подхватить» смертельное заболевание точно также, как и те, кто увлекается привычными сигаретами. Ученые из США заявили, что пар от электронных курительных изделий вызывает инфаркт.
Ученые: Курение вейпа провоцирует риск инсульта и инфаркта

Несмотря на то, что дым от сигарет уходит в прошлое, люди по-прежнему курят. Многие пользуются модными вейпами, которые, оказалось, тоже негативно влияют на самочувствие. У такой категории в 1,5 раза увеличивается вероятность сердечного приступа, что сильно беспокоит медиков. К соответственным выводам эксперты пришли после проведения опыта с участием 100 000 курильщиков.

Выяснилось, что у вейперов вероятность возникновения сердечных болезней на 25% выше, чем у тех, кто не пользуется электронными сигаретами. Риск инфаркта возрастает при этом отрицательном увлечении на 34%, к тому же любители вейпа склоны к тревожности и депрессии. Отдельно специалисты отметили и повышение риска появления инсульта на целых 78% в сравнении с теми, кто не пользуется такими курительными приборами.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:26

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