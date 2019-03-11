Ученые: Курение вейпа провоцирует риск инсульта и инфаркта





Несмотря на то, что дым от сигарет уходит в прошлое, люди по-прежнему курят. Многие пользуются модными вейпами, которые, оказалось, тоже негативно влияют на самочувствие. У такой категории в 1,5 раза увеличивается вероятность сердечного приступа, что сильно беспокоит медиков. К соответственным выводам эксперты пришли после проведения опыта с участием 100 000 курильщиков.Выяснилось, что у вейперов вероятность возникновения сердечных болезней на 25% выше, чем у тех, кто не пользуется электронными сигаретами. Риск инфаркта возрастает при этом отрицательном увлечении на 34%, к тому же любители вейпа склоны к тревожности и депрессии. Отдельно специалисты отметили и повышение риска появления инсульта на целых 78% в сравнении с теми, кто не пользуется такими курительными приборами.