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ООН: Человечеству нужно решить пять проблем для выживания

Человечеству следует заняться решением пяти главных проблем, чтобы выжить. Об этом сообщили представители программы по окружающей среде в ООН.
ООН: Человечеству нужно решить пять проблем для выживания

Одной из главных проблем стала синтетическая биология. Специалисты отмечают, что наука является полезной, однако может нанести значительный урон всему человечеству из-за создания новых организмов, способных оказать вредное воздействие. Обратить особое внимание ученые советуют на проблему вырубки лесов, а также постройки дамб. Для сохранения экологии следует прекратить данные мероприятия. Последствием может стать исчезновение природной флоры. Эксперты подсчитали, что уже через 30 лет могут пострадать более 6 миллиардов человек. Усилия нужно приложить к разработке очищения источников, а также методам использования дождевой воды.

В числе серьезных проблем ученые отметили также глобальное потепление. Оно проявляется с каждым годом все больше, о чем свидетельствует увеличение количества болот, вредных газов и азотных загрязнений.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:32

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