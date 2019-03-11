ООН: Человечеству нужно решить пять проблем для выживания





Одной из главных проблем стала синтетическая биология. Специалисты отмечают, что наука является полезной, однако может нанести значительный урон всему человечеству из-за создания новых организмов, способных оказать вредное воздействие. Обратить особое внимание ученые советуют на проблему вырубки лесов, а также постройки дамб. Для сохранения экологии следует прекратить данные мероприятия. Последствием может стать исчезновение природной флоры. Эксперты подсчитали, что уже через 30 лет могут пострадать более 6 миллиардов человек. Усилия нужно приложить к разработке очищения источников, а также методам использования дождевой воды.В числе серьезных проблем ученые отметили также глобальное потепление. Оно проявляется с каждым годом все больше, о чем свидетельствует увеличение количества болот, вредных газов и азотных загрязнений.