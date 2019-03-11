Пелагея и Иван Телегин показали лицо дочери во время катания на коньках
Певица Пелагея и её муж Иван Телегин показали поклонникам в Instagram видеоролик, на кадрах которого хоккеист учит их совместную дочь, двухлетнюю Таисию, кататься на коньках. Поклонники очень обрадованы роликом, ведь теперь они смогли рассмотреть лицо девочки.
На видео запечатлён момент, когда Иван Телегин заботливо поддерживает дочь на льду. В комментариях многие Instagram-подписчики отметили, что наследница звёздных супругов на свой возраст вполне уверенно держится на катке. Кадры хоккеист лаконично подписал следующими словами: «Первые шаги на коньках». Многие фолловеры предположили, что девочка в будущем станет успешной фигуристкой.
Ценные кадры снимала, видимо, певица Пелагея, решили поклонники.
На видео запечатлён момент, когда Иван Телегин заботливо поддерживает дочь на льду. В комментариях многие Instagram-подписчики отметили, что наследница звёздных супругов на свой возраст вполне уверенно держится на катке. Кадры хоккеист лаконично подписал следующими словами: «Первые шаги на коньках». Многие фолловеры предположили, что девочка в будущем станет успешной фигуристкой.
Ценные кадры снимала, видимо, певица Пелагея, решили поклонники.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:47