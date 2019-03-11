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Пелагея и Иван Телегин показали лицо дочери во время катания на коньках

Певица Пелагея и её муж Иван Телегин показали поклонникам в Instagram видеоролик, на кадрах которого хоккеист учит их совместную дочь, двухлетнюю Таисию, кататься на коньках. Поклонники очень обрадованы роликом, ведь теперь они смогли рассмотреть лицо девочки.
Пелагея и Иван Телегин показали лицо дочери во время катания на коньках

На видео запечатлён момент, когда Иван Телегин заботливо поддерживает дочь на льду. В комментариях многие Instagram-подписчики отметили, что наследница звёздных супругов на свой возраст вполне уверенно держится на катке. Кадры хоккеист лаконично подписал следующими словами: «Первые шаги на коньках». Многие фолловеры предположили, что девочка в будущем станет успешной фигуристкой.

Ценные кадры снимала, видимо, певица Пелагея, решили поклонники.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:47

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