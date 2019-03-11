Режиссер «Экипажа»: «Александра Яковлева сама хотела раздеться»





Александр Митта отмечает, изначально этой актрисы не было в его списке кандидаток, но как только он увидел её, то сразу понял – она та самая стюардесса Тамара. Режиссер вспоминает, он выбрал Александру Яковлеву без каких-либо проб и раздумий, что вызвало множество споров и вопросов у других конкуренток, а также работников советской сферы кино.Больше всего они удивились тому, что в фильме «Экипаж», вышедшем в 1979 году, появилась первая в истории СССР откровенная и эротическая сцена. Александр Митта отмечает, Яковлева сама горела желанием раздеться в кадре, так как понимала свою красоту, но многие другие актрисы отказывались от такой идеи. Когда сцена была отснята, многие не поверили своим глазам и разразился настоящий скандал, картину окрестили «первым советским эротическим фильмом с элементами катастрофы». Некоторые вообще заявили о том, что режиссер снял настоящую оргию.Александру Митта пришлось выходить из ситуации, используя грамотный видеомонтаж. Так он скрыл обнаженные формы Яковлевой с помощью кадров сквозь аквариум, находившийся посреди сцены.Несмотря на это, фильм «Экипаж» стал настоящим хитом всех республик СССР. В кинотеатрах его посмотрели почти 100 млн человек. Неискушенный зритель считал даже переделанную сцену достаточно эротичной, что только подогревало интерес публики к этой картине.