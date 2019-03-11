Hubble показал слияние двух галактик в 230 световых годах от Земли

Вышеуказанный источник располагается в 230 световых годах от Земли в направлении созвездия Геркулес. Его открыли во второй половине XVIII столетия в Великобритании и вначале позиционировали как единую галактику неверной формы. Теперь современные астрономы знают, что NGC 6052 в действительности состоит из двух галактик, которые находятся в процессе окончательно соединения.Огромное количество лет назад эти объекты под гравитационным воздействием сблизились настолько, что находящиеся внутри них звезды стали хаотично перемешиваться между собой. Сейчас каждое светило направляется уже по своей траектории, образованной прежним влиянием гравитации. С научной точки зрения, столкновения между самими звездами - событие редкое, потому как их размеры очень маленькие по сравнению со средней дистанцией между ними. Иначе говоря, на большинство галактики приходится сплошная пустота. После длительного времени слияния галактики превращаются в одно целое.