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Представлена спецверсия Samsung Galaxy S10 для болельщиков «Ювентуса»

Южнокорейским производителем электроники Samsung Group представлена спецверсия модели смартфона Samsung Galaxy S10 для болельщиков ФК «Ювентус». Обновлённый гаджет получил к названию приставку Juventus Special Edition.
Представлена спецверсия Samsung Galaxy S10 для болельщиков «Ювентуса»

На минувшей неделе в 70-ти государствах стартовали продажи флагманов Samsung Galaxy S10, S10 Plus и S10e. В ближайших планах компании – увеличить перечень стран для реализации новинок ещё на 30. Накануне была представлена ещё одна версия смартфона, дизайн которой был разработан специально для футбольных болельщиков «Ювентуса», – Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition. Касательно техоснащения смартфона, оно идентично таковому базовой модели Galaxy S10, но отличается от неё рядом внешних особенностей. Например, во время включения/выключения гаджета на его дисплее появляется анимированная заставка с логотипом итальянского профессионального ФК. Устройство получило тематические обои и рингтоны, в нём предустановлены мобильные приложения JVR и JTV, а также предусмотрена подписка на них до конца нового сезона.

Расцветка корпуса спецверсии – чёрная. Стоимость смартфона составляет €929.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:34

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