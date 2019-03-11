В Сети появились снимки игрового контроллера Google
Google выпустит собственный игровой контроллер с несколькими полезными клавишами, а также микрофоном. На просторах интернета уже появились первые снимки изобретения американского IT-гиганта.
Геймпад сотрудники компании намерены после премьеры рекомендовать пользователям сервиса Project Stream. Созданные фирмой контроллеры очень схожи между собой, они обладают двумя аналоговыми стиками, дополнительными кнопками, крестовиной D-pad и четырьмя курками. Отличие данных устройств состоит в слегка разной форме корпуса и расположении.
У геймпада имеются клавиши Google «Домой» и «Меню», а также микрофон. При помощи последнего можно также открывать Google Assistant. Официальная презентация новых устройств состоится на форуме GDC, который компания проведет для программистов-разработчиков 18-23 марта.
Геймпад сотрудники компании намерены после премьеры рекомендовать пользователям сервиса Project Stream. Созданные фирмой контроллеры очень схожи между собой, они обладают двумя аналоговыми стиками, дополнительными кнопками, крестовиной D-pad и четырьмя курками. Отличие данных устройств состоит в слегка разной форме корпуса и расположении.
У геймпада имеются клавиши Google «Домой» и «Меню», а также микрофон. При помощи последнего можно также открывать Google Assistant. Официальная презентация новых устройств состоится на форуме GDC, который компания проведет для программистов-разработчиков 18-23 марта.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:02