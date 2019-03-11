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В Сети появились снимки игрового контроллера Google

Google выпустит собственный игровой контроллер с несколькими полезными клавишами, а также микрофоном. На просторах интернета уже появились первые снимки изобретения американского IT-гиганта.
В Сети появились снимки игрового контроллера Google

Геймпад сотрудники компании намерены после премьеры рекомендовать пользователям сервиса Project Stream. Созданные фирмой контроллеры очень схожи между собой, они обладают двумя аналоговыми стиками, дополнительными кнопками, крестовиной D-pad и четырьмя курками. Отличие данных устройств состоит в слегка разной форме корпуса и расположении.

У геймпада имеются клавиши Google «Домой» и «Меню», а также микрофон. При помощи последнего можно также открывать Google Assistant. Официальная презентация новых устройств состоится на форуме GDC, который компания проведет для программистов-разработчиков 18-23 марта.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:02

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