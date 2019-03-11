Samsung Galaxy S10 можно разблокировать с помощью фотографии владельца





Об этом сообщают покупатели и обзорщики новой флагманской новинки во всем мире. Они отмечают, подобная проблема часто встречается на смартфонах бюджетного и среднего сегмента, но никто не ожидал встретить её на флагманском Samsung Galaxy S10. Владельцы телефонов рассказывают, эти устройства очень легко обмануть, причем для этого существует множество простых способов.Система распознавания лиц оказалась настолько неэффективной, что смартфон можно разблокировать с помощью простой фотографии человека. Некоторые же отмечают, что ситуация еще хуже, чем кажется. Оказывается, системе распознавания лиц Samsung Galaxy S10 достаточно снимка человека, отображаемого на экране совсем другого смартфона.Многие аналитики думали, что хуже быть не может, но блогер Джейн Вонг (Jane Manchun Wong) доказала обратное. Она разблокировала флагманскую новинку от Samsung с помощью лица своего брата. Джейн Вонг отмечает, они конечно похожи друг с другом, но не являются даже близнецами.Напомним, сама компания Samsung недавно заявила, что использование технологии Face Unlock сделает устройство более незащищенным, чем обычно.