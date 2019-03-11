Ученые: Инсулин помогает при лечении рака кишечника





Воспаление начинает действовать по-разному. К примеру, жировые клетки сами по себе начинают раздражать иммунитет. Если говорить о раке кишечника, то здесь немалую роль играют микробы. В случае нормальной работы организма они не могут проникнуть в желудок из-за плотного слоя слизистой оболочки. При ожирении микробы преодолевают кишечный эпителий и сталкиваются с иммунной защитой органа. В результате происходит воспаление, которое не всегда просто остановить. Далее микробы продолжают попадать в кишечник, и все может завершиться раком прямой или толстой кишки.По словам научных сотрудников Института метаболизма, в этой ситуации может помочь инсулин. Дабы клетки эпителия не давали возможность бактериям попадать в жизненно важный орган, они должны быть соединены друг с другом. Подобные контакты созданы из ряда белков, существование которых поддерживается специальными генами. Последние функционируют с помощью инсулина, который принуждает их употреблять глюкозу и синтезировать белки, формирующие вышеупомянутое белковое соединение. В результате этого бактерии теряют возможность попасть в кишечник и нанести вред человеческому здоровью.