Беременная Меган Маркл учит принца Гарри актёрскому мастерству
Беременная Меган Маркл рассказала, что учит мужа принца Гарри актёрскому мастерству. По её словам, герцог Сассекский часто испытывает смущение во время выступлений перед публикой.
Как известно, до замужества Меган Маркл работала актрисой, в частности она известна своей ролью Рэйчел Зейн в американском юридическо-драматическом телесериале «Форс-мажоры». В начале прошлого года многосерийную ленту продлили на 8-й сезон, но ставшая женой принца Гарри артистка в нём уже сниматься не могла.
Несмотря на то, что внук британской королевы Елизаветы II с детства выступает с речами перед множеством людей, его избранница полагает, он мог бы делать это лучше. Уроки актёрского мастерства от Меган Маркл призваны исправить данную ситуацию и научить принца Гарри в такие моменты избегать волнения.
Как известно, до замужества Меган Маркл работала актрисой, в частности она известна своей ролью Рэйчел Зейн в американском юридическо-драматическом телесериале «Форс-мажоры». В начале прошлого года многосерийную ленту продлили на 8-й сезон, но ставшая женой принца Гарри артистка в нём уже сниматься не могла.
Несмотря на то, что внук британской королевы Елизаветы II с детства выступает с речами перед множеством людей, его избранница полагает, он мог бы делать это лучше. Уроки актёрского мастерства от Меган Маркл призваны исправить данную ситуацию и научить принца Гарри в такие моменты избегать волнения.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:02