Беременная Меган Маркл учит принца Гарри актёрскому мастерству

Как известно, до замужества Меган Маркл работала актрисой, в частности она известна своей ролью Рэйчел Зейн в американском юридическо-драматическом телесериале «Форс-мажоры». В начале прошлого года многосерийную ленту продлили на 8-й сезон, но ставшая женой принца Гарри артистка в нём уже сниматься не могла.Несмотря на то, что внук британской королевы Елизаветы II с детства выступает с речами перед множеством людей, его избранница полагает, он мог бы делать это лучше. Уроки актёрского мастерства от Меган Маркл призваны исправить данную ситуацию и научить принца Гарри в такие моменты избегать волнения.