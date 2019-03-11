АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США может появиться памятник Силиконовой долине
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Беременная Меган Маркл учит принца Гарри актёрскому мастерству

Беременная Меган Маркл рассказала, что учит мужа принца Гарри актёрскому мастерству. По её словам, герцог Сассекский часто испытывает смущение во время выступлений перед публикой.
Беременная Меган Маркл учит принца Гарри актёрскому мастерству

Как известно, до замужества Меган Маркл работала актрисой, в частности она известна своей ролью Рэйчел Зейн в американском юридическо-драматическом телесериале «Форс-мажоры». В начале прошлого года многосерийную ленту продлили на 8-й сезон, но ставшая женой принца Гарри артистка в нём уже сниматься не могла.

Несмотря на то, что внук британской королевы Елизаветы II с детства выступает с речами перед множеством людей, его избранница полагает, он мог бы делать это лучше. Уроки актёрского мастерства от Меган Маркл призваны исправить данную ситуацию и научить принца Гарри в такие моменты избегать волнения.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Шукшина помирилась с дочерью
В Приморье мужчина убил керамической
Ксения Собчак считает, что прощать и
В Сети появились снимки игрового
Hubble показал слияние двух галактик в
Пелагея и Иван Телегин показали лицо
Samsung представит новую модель
ООН: Человечеству нужно решить пять
Режиссер «Экипажа»: «Александра
Samsung Galaxy S10 можно разблокировать
Ученые: Инсулин помогает при лечении
Беременная Меган Маркл учит принца
Смартфон Oppo A5S получил восьмиядерный
Citroen представила специальный
Вдова Владимира Этуша поделилась
Елена Летучая устроила фотосессию в
Cadillac назвал стоимость кроссовера XT6
Похудевшая Алла Пугачева в черном
Toyota создаст вездеход для отправки на
У православных верующих начинается
Фото обнаженной Кортни Кардашьян
Военные РФ показали на видео
Пломбы для зубов станут вечными
В США может появиться памятник
Анастасия Заворотнюк полгода скрывала
Обнародованы сведения о новом смартфоне
Ученые: Популяции рыбы в Мировом океане
Журналисты рассказали о жизненной драме
Голландские фармацевты разрабатывают
«Титаник» продолжает посылать сигналы
Просмотреть все новости