Вдова Владимира Этуша поделилась воспоминаниями о 20 годах совместной жизни





Великий артист скончался в возрасте 96-ти лет, однако до последнего дня он вел активный образ жизни и заряжал окружающих своей энергетикой. Близкое окружение актера считает, что таким он стал благодаря своей супруге, на которой женился в 2001 году. По словам Горбуновой, она долгое время посещала спектакли с участием Этуша и всегда дарила ему цветы, чем очень его настораживала.Женщина призналась, что жила в тени своего супруга, старалась заботиться о его здоровье и внешнем виде, даже купила ему фитнес-гаджет, чтобы самостоятельно следить за его физической активностью. Она уверяет, что чувствовала себя очень комфортно в статусе хранительницы домашнего очага. Горбунова вспоминает, что с мужем у них не было скандалов, и все это время они жили душа в душу.