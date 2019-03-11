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Citroen представила специальный автомобиль Space Tourer

Производитель Citroen не стал дожидаться старта автосалона в Женеве и заранее начал представлять свои новинки. Одной из них оказался специальный автомобиль Space Tourer.
Citroen представила специальный автомобиль Space Tourer

Эта модель создана благодаря взаимодействую с компанией Martone Cycling. Она предназначена для любителей длинных поездок и активного отдыха в отдаленных местах дикой природы. Для этого Citroen Space Tourer предлагает своим покупателям два полноценных спальных места, два сидения в задней части авто, специальное крепление для велосипедов, палатку на крыше и мультимейдийную систему, позволяющую работать прямо в салоне новинки, а также смотреть на ней фильмы или другой развлекательный контент. Также автомобиль получит несколько небольших шкафов и тумб, где можно хранить вещи.

Специально для Citroen Space Tourer был разработан уникальный велосипед Rider The Citroenist by Martone. Он будет предлагаться в трех цветах: черном, красном и белом. Его вес составит 12 кг и он будет идти в комплекте с новинкой от Citroen. Специальный велосипед получит трехскоростную систему передач и устойчивые к проколам шины.

Citroen Space Tourer выйдет ограниченным тиражом, но пока неизвестно, каким именно. Уже сейчас необычную новинку можно заказать на официальном сайте производителя либо на полях автосалона в Женеве. Технические характеристики самой машины пока неизвестны, но представители Citroen заявили, что они будут соответствовать задачам модели.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:46

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