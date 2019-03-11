Toyota создаст вездеход для отправки на Луну





О новом продукте автомобильного производителя известно крайне мало, программа держится в секрете. В Toyota сообщили, что пока обе стороны обсуждают все детали сотрудничества. Компания также задействована и в иных космических проектах, в том числе и исследованиях «Метода мобильности».С новой информацией разработчики выступят через несколько дней, при этом японский автопроизводитель может оказаться второй компанией, которая отправила автомобиль в космос. Первопроходцем оказался автомобиль Lunar Roving Vehicle, созданный при помощи General Motors, и приземлившийся на поверхность Луны в начале 70-х. Новый транспорт посетит земной спутник не ранее 2030 года.