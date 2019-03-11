Елена Летучая устроила фотосессию в бассейне во время снегопада
Елена Летучая вместе со своим супругом сейчас отдыхает в Швейцарии, где решила устроить фотосессию в бассейне с подогревом во время снегопада. Соответствующее видео ведущая обнародовала в популярной Сети Instagram.
В данном ролике можно увидеть, как Летучая, облачившись в черный купальник, позирует в бассейне перед фотографом, демонстрируя свою стройную фигуру. Чтобы не заболеть, знаменитость пила горячий чай. В посте телезвезда призналась фанатам, что просто обожает снег.
Видео в течение суток собрало около 236 тысяч одобрительных лайков и более 170 комментариев. Фолловеры стали восхищаться фигурой 40-летней ведущей, не скрывая, что завидуют ей. Некоторые подписчики заявили, что Летучая является очаровательной и «мега сногсшибательной» женщиной.
В данном ролике можно увидеть, как Летучая, облачившись в черный купальник, позирует в бассейне перед фотографом, демонстрируя свою стройную фигуру. Чтобы не заболеть, знаменитость пила горячий чай. В посте телезвезда призналась фанатам, что просто обожает снег.
Видео в течение суток собрало около 236 тысяч одобрительных лайков и более 170 комментариев. Фолловеры стали восхищаться фигурой 40-летней ведущей, не скрывая, что завидуют ей. Некоторые подписчики заявили, что Летучая является очаровательной и «мега сногсшибательной» женщиной.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:30