Елена Летучая устроила фотосессию в бассейне во время снегопада

В данном ролике можно увидеть, как Летучая, облачившись в черный купальник, позирует в бассейне перед фотографом, демонстрируя свою стройную фигуру. Чтобы не заболеть, знаменитость пила горячий чай. В посте телезвезда призналась фанатам, что просто обожает снег.Видео в течение суток собрало около 236 тысяч одобрительных лайков и более 170 комментариев. Фолловеры стали восхищаться фигурой 40-летней ведущей, не скрывая, что завидуют ей. Некоторые подписчики заявили, что Летучая является очаровательной и «мега сногсшибательной» женщиной.