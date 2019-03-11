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У православных верующих начинается Великий пост

Начиная с 11 марта, у православных верующих начинается Великий пост. Он продлится до самой Пасхи, которая состоится в этом году 28 апреля.
У православных верующих начинается Великий пост

В связи с этим представители РПЦ дали для россиян разъяснения по поводу правил соблюдения Великого поста. Священники отмечают, самыми главными неделями является первая и последняя, а всего их шесть. В это время православный христианин должен ограничивать себя в еде, питье и развлечениях. За период Великого поста необходимо очищать свою душу и помысли, для этого людям понадобятся молитвы и прощения как себя, так и окружающих.

Представители РПЦ отметили, важно не только соблюдать эти правила, но и понимать, зачем это делается. Простые запреты в еде и развлечениях не дадут должного эффекта и забудутся на следующий день после завершения Великого поста. Все эти ограничения посвящены 40-дневным молитвам Иисуса Христа в пустыне, во время которых он не ел и не пил. Верующим необходимо хотя бы частично повторить этот путь и подготовиться к главному событию Великого поста – Пасхе, воскрешению.

Среди священников, исповедующих современные взгляды на православное христианство, есть и те, кто предлагает относится к данному процессу более глобально. Они отмечают, сейчас можно использовать Великий пост как способ борьбы с компьютерной или другими актуальными зависимостями человечества. При этом они напоминают, не стоит забывать и о канонах этого события.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:14

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