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Похудевшая Алла Пугачева в черном коротком платье и высоких сапогах побывала на юбилее Валерия Леонтьева

Алла Пугачева посетила концерт в честь юбилея своего коллеги Валерия Леонтьева. Похудевшая артистка впечатлила всех присутствующих своим внешним видом.
Похудевшая Алла Пугачева в черном коротком платье и высоких сапогах побывала на юбилее Валерия Леонтьева

Мероприятие прошло в Кремле 10 марта. Поздравить певца пришли многие знаменитости. Среди почетных гостей была Примадонна, покорившая всех своим образом. Она надела короткое черное платье и высокие сапоги. Завершил образ плащ ярко-красного цвета. Певица произвела настоящий фурор на всех присутствующих, которые приветствовали знаменитость стоя. Все отметили стройность и стильный образ звезды, отметив, что с годами она только хорошеет.

На праздничном концерте среди VIP-гостей также была Лайма Вайкуле, которая исполнила с Леонтьевым совместную песню, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды российской эстрады. Уже в апреле этого года Алла Пугачева отметит свое 70-летие, в честь которого состоится грандиозный концерт.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:17

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