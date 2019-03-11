Похудевшая Алла Пугачева в черном коротком платье и высоких сапогах побывала на юбилее Валерия Леонтьева
Алла Пугачева посетила концерт в честь юбилея своего коллеги Валерия Леонтьева. Похудевшая артистка впечатлила всех присутствующих своим внешним видом.
Мероприятие прошло в Кремле 10 марта. Поздравить певца пришли многие знаменитости. Среди почетных гостей была Примадонна, покорившая всех своим образом. Она надела короткое черное платье и высокие сапоги. Завершил образ плащ ярко-красного цвета. Певица произвела настоящий фурор на всех присутствующих, которые приветствовали знаменитость стоя. Все отметили стройность и стильный образ звезды, отметив, что с годами она только хорошеет.
На праздничном концерте среди VIP-гостей также была Лайма Вайкуле, которая исполнила с Леонтьевым совместную песню, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды российской эстрады. Уже в апреле этого года Алла Пугачева отметит свое 70-летие, в честь которого состоится грандиозный концерт.
Мероприятие прошло в Кремле 10 марта. Поздравить певца пришли многие знаменитости. Среди почетных гостей была Примадонна, покорившая всех своим образом. Она надела короткое черное платье и высокие сапоги. Завершил образ плащ ярко-красного цвета. Певица произвела настоящий фурор на всех присутствующих, которые приветствовали знаменитость стоя. Все отметили стройность и стильный образ звезды, отметив, что с годами она только хорошеет.
На праздничном концерте среди VIP-гостей также была Лайма Вайкуле, которая исполнила с Леонтьевым совместную песню, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды российской эстрады. Уже в апреле этого года Алла Пугачева отметит свое 70-летие, в честь которого состоится грандиозный концерт.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:17