АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В США может появиться памятник Силиконовой долине
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Военные РФ показали на видео тестирование эксклюзивного ослепляющего оружия «Филин»

Российский флот начал использовать эксклюзивную разработку отечественных оружейников. Ослепляющая станция «Филин» уже задействована моряками.
Военные РФ показали на видео тестирование эксклюзивного ослепляющего оружия «Филин»

В интернете обнародован видеоролик, демонстрирующий уникальные способности оружия. На кадрах видно, как с наступлением темноты военное судно включает нечто, схожее с мощным прожектором. Данный аппарат без проблем сможет нейтрализовать прицелы, дальномеры, механизмы наведения управляемых противотанковых боеголовок на расстоянии до пяти километров.

Присутствовавшие при испытаниях добровольцы позже отмечали тошноту, головокружение и потерю ориентации в пространстве. У людей появлялись временные обратимые расстройства органов зрения и галлюцинации из-за низкочастотных колебаний яркости, влияющих на возбуждение зрительных нервов.

Созданием «Филина» занималась госкомпания «Ростех». Несмотря на то, что оружие ослепляет противника, данный эффект временный: вскоре зрение у пострадавшего восстанавливается.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вдова Владимира Этуша поделилась
Елена Летучая устроила фотосессию в
Cadillac назвал стоимость кроссовера XT6
Похудевшая Алла Пугачева в черном
Toyota создаст вездеход для отправки на
У православных верующих начинается
Фото обнаженной Кортни Кардашьян
Военные РФ показали на видео
Пломбы для зубов станут вечными
В США может появиться памятник
Анастасия Заворотнюк полгода скрывала
Обнародованы сведения о новом смартфоне
Ученые: Популяции рыбы в Мировом океане
Журналисты рассказали о жизненной драме
Голландские фармацевты разрабатывают
«Титаник» продолжает посылать сигналы
В Женеве Mercedes-Benz показал мотор
Медики признали лучшим сон на спине
В Уфе началось производство тракторов
Эксперты рассказали о самых популярных
Эксперт назвал лучшие автомобили для
Названы плюсы и минусы темного режима в
Ferrari опубликовала промо-ролик
Эксперты рассказали, чем грозит
Коммунисты требуют запретить певице
Настя Каменских порадовала поклонников
Элтон Джон собирается осенью выпустить
Российские звезды покаялись в грехах в
Дмитрия Тарасова раскритиковали за
Композитор Александр Зацепин отмечает
Просмотреть все новости