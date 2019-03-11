Военные РФ показали на видео тестирование эксклюзивного ослепляющего оружия «Филин»





В интернете обнародован видеоролик, демонстрирующий уникальные способности оружия. На кадрах видно, как с наступлением темноты военное судно включает нечто, схожее с мощным прожектором. Данный аппарат без проблем сможет нейтрализовать прицелы, дальномеры, механизмы наведения управляемых противотанковых боеголовок на расстоянии до пяти километров.Присутствовавшие при испытаниях добровольцы позже отмечали тошноту, головокружение и потерю ориентации в пространстве. У людей появлялись временные обратимые расстройства органов зрения и галлюцинации из-за низкочастотных колебаний яркости, влияющих на возбуждение зрительных нервов.Созданием «Филина» занималась госкомпания «Ростех». Несмотря на то, что оружие ослепляет противника, данный эффект временный: вскоре зрение у пострадавшего восстанавливается.