Военные РФ показали на видео тестирование эксклюзивного ослепляющего оружия «Филин»
Российский флот начал использовать эксклюзивную разработку отечественных оружейников. Ослепляющая станция «Филин» уже задействована моряками.
В интернете обнародован видеоролик, демонстрирующий уникальные способности оружия. На кадрах видно, как с наступлением темноты военное судно включает нечто, схожее с мощным прожектором. Данный аппарат без проблем сможет нейтрализовать прицелы, дальномеры, механизмы наведения управляемых противотанковых боеголовок на расстоянии до пяти километров.
Присутствовавшие при испытаниях добровольцы позже отмечали тошноту, головокружение и потерю ориентации в пространстве. У людей появлялись временные обратимые расстройства органов зрения и галлюцинации из-за низкочастотных колебаний яркости, влияющих на возбуждение зрительных нервов.
Созданием «Филина» занималась госкомпания «Ростех». Несмотря на то, что оружие ослепляет противника, данный эффект временный: вскоре зрение у пострадавшего восстанавливается.
В интернете обнародован видеоролик, демонстрирующий уникальные способности оружия. На кадрах видно, как с наступлением темноты военное судно включает нечто, схожее с мощным прожектором. Данный аппарат без проблем сможет нейтрализовать прицелы, дальномеры, механизмы наведения управляемых противотанковых боеголовок на расстоянии до пяти километров.
Присутствовавшие при испытаниях добровольцы позже отмечали тошноту, головокружение и потерю ориентации в пространстве. У людей появлялись временные обратимые расстройства органов зрения и галлюцинации из-за низкочастотных колебаний яркости, влияющих на возбуждение зрительных нервов.
Созданием «Филина» занималась госкомпания «Ростех». Несмотря на то, что оружие ослепляет противника, данный эффект временный: вскоре зрение у пострадавшего восстанавливается.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:00