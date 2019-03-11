Фото обнаженной Кортни Кардашьян набрало в Instagram более 2,5 миллионов просмотров
Новая публикация Кортни Кардашьян, которую она обнародовала в своем аккаунте Instagram, за несколько дней набрала более 2,5 миллионов просмотров. На данном снимке звезда предстала перед многочисленными поклонниками полностью обнажённой.
На публикации Кардашьян запечатлена в своей огромной шикарной ванной комнате с белым полотенцем на голове, при этом скрестив ноги. Американская знаменитость прикрыла грудь ноутбуком и чашкой. Свой снимок светская львица сопроводила интригующим постом, в котором написала, что скоро вернется.
Данное фото модели собрало свыше 24 тысяч комментариев, в которых поклонники стали выражать свой восторг касательно ее внешности. Некоторые фанаты стали признаваться Кортни Кардашьян в любви.
На публикации Кардашьян запечатлена в своей огромной шикарной ванной комнате с белым полотенцем на голове, при этом скрестив ноги. Американская знаменитость прикрыла грудь ноутбуком и чашкой. Свой снимок светская львица сопроводила интригующим постом, в котором написала, что скоро вернется.
Данное фото модели собрало свыше 24 тысяч комментариев, в которых поклонники стали выражать свой восторг касательно ее внешности. Некоторые фанаты стали признаваться Кортни Кардашьян в любви.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:11