Фото обнаженной Кортни Кардашьян набрало в Instagram более 2,5 миллионов просмотров

На публикации Кардашьян запечатлена в своей огромной шикарной ванной комнате с белым полотенцем на голове, при этом скрестив ноги. Американская знаменитость прикрыла грудь ноутбуком и чашкой. Свой снимок светская львица сопроводила интригующим постом, в котором написала, что скоро вернется.Данное фото модели собрало свыше 24 тысяч комментариев, в которых поклонники стали выражать свой восторг касательно ее внешности. Некоторые фанаты стали признаваться Кортни Кардашьян в любви.