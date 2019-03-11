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Фото обнаженной Кортни Кардашьян набрало в Instagram более 2,5 миллионов просмотров

Новая публикация Кортни Кардашьян, которую она обнародовала в своем аккаунте Instagram, за несколько дней набрала более 2,5 миллионов просмотров. На данном снимке звезда предстала перед многочисленными поклонниками полностью обнажённой.
Фото обнаженной Кортни Кардашьян набрало в Instagram более 2,5 миллионов просмотров

На публикации Кардашьян запечатлена в своей огромной шикарной ванной комнате с белым полотенцем на голове, при этом скрестив ноги. Американская знаменитость прикрыла грудь ноутбуком и чашкой. Свой снимок светская львица сопроводила интригующим постом, в котором написала, что скоро вернется.

Данное фото модели собрало свыше 24 тысяч комментариев, в которых поклонники стали выражать свой восторг касательно ее внешности. Некоторые фанаты стали признаваться Кортни Кардашьян в любви.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:11

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