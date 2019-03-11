Обнародованы сведения о новом смартфоне Vivo S1
В Интернете появилась информация о новом смартфоне Vivo S1. Точный срок поступления аппарата в продажу неизвестен, обнародована его стоимость в 300 долларов.
Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, встроенный накопитель порадует емкостью в 128 Гб. В Vivo S1 внедрен процессор MediaTek Helio P70, объем аккумулятора равен 4000 мАч. Диагональ дисплея - 6,5 дюймов с разрешением 2340x1080 точек.
В новом смартфоне довольно слабая внешняя камера по сравнению с современными разработками. Она представлена в вертикальном соединении трех модулей на 5, 8 и 12 Мп. Порадуют параметры фронтальной камеры любителей делать селфи, ее разрешение составляет 25 Мп. Остальные сведения касательно Vivo S1 станут известны позже.
Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, встроенный накопитель порадует емкостью в 128 Гб. В Vivo S1 внедрен процессор MediaTek Helio P70, объем аккумулятора равен 4000 мАч. Диагональ дисплея - 6,5 дюймов с разрешением 2340x1080 точек.
В новом смартфоне довольно слабая внешняя камера по сравнению с современными разработками. Она представлена в вертикальном соединении трех модулей на 5, 8 и 12 Мп. Порадуют параметры фронтальной камеры любителей делать селфи, ее разрешение составляет 25 Мп. Остальные сведения касательно Vivo S1 станут известны позже.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:38