Обнародованы сведения о новом смартфоне Vivo S1





Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, встроенный накопитель порадует емкостью в 128 Гб. В Vivo S1 внедрен процессор MediaTek Helio P70, объем аккумулятора равен 4000 мАч. Диагональ дисплея - 6,5 дюймов с разрешением 2340x1080 точек.В новом смартфоне довольно слабая внешняя камера по сравнению с современными разработками. Она представлена в вертикальном соединении трех модулей на 5, 8 и 12 Мп. Порадуют параметры фронтальной камеры любителей делать селфи, ее разрешение составляет 25 Мп. Остальные сведения касательно Vivo S1 станут известны позже.