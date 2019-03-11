Пломбы для зубов станут вечными благодаря специальному материалу





Он называется тиоуретан. Этот материал является одним из главных компонентов, делающих автомобильные бамперы более прочными и устойчивыми при авариях. Добавление тиоуретана в состав обычной пломбы сделает её более надежной и долговечной. Американские ученые заявили, что добились повышения прочности и устойчивости практически в два раза, включая показатель времени.Параллельно с этим исследователи изучали и другие вещества - полимеры класса метакриламидов. Они могут сочетаться даже с современными видами пломб и увеличивать их прочность и время службы до 30% в зависимости от материала. Американские ученые отмечают, соединив тиоуретан с полимерами класса метакриламидов, можно получить практически вечный материал для лечения зубов.Такая пломба будет более устойчивой против воды, бактерий, ферментов и других веществ, оказывающихся во рту человека и негативно влияющих на его эмаль. Современные материалы высокого качества могут служить людям от 7 до 10 лет, если они соблюдают все правила ухода за ротовой полостью. Соединение тиоуретана и полимеров класса метакриламидов позволит увеличить этот срок больше чем в два раза. Ученые отмечают, при правильном уходе эти пломбы станут фактически вечными.