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Пломбы для зубов станут вечными благодаря специальному материалу

Пломбы для зубов станут практически вечными благодаря использованию специального материала. Его применяют при создании бамперов автомобилей.
Пломбы для зубов станут вечными благодаря специальному материалу

Он называется тиоуретан. Этот материал является одним из главных компонентов, делающих автомобильные бамперы более прочными и устойчивыми при авариях. Добавление тиоуретана в состав обычной пломбы сделает её более надежной и долговечной. Американские ученые заявили, что добились повышения прочности и устойчивости практически в два раза, включая показатель времени.

Параллельно с этим исследователи изучали и другие вещества - полимеры класса метакриламидов. Они могут сочетаться даже с современными видами пломб и увеличивать их прочность и время службы до 30% в зависимости от материала. Американские ученые отмечают, соединив тиоуретан с полимерами класса метакриламидов, можно получить практически вечный материал для лечения зубов.

Такая пломба будет более устойчивой против воды, бактерий, ферментов и других веществ, оказывающихся во рту человека и негативно влияющих на его эмаль. Современные материалы высокого качества могут служить людям от 7 до 10 лет, если они соблюдают все правила ухода за ротовой полостью. Соединение тиоуретана и полимеров класса метакриламидов позволит увеличить этот срок больше чем в два раза. Ученые отмечают, при правильном уходе эти пломбы станут фактически вечными.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:00

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