В США может появиться памятник Силиконовой долине





В Силиконовой долине может появиться общепризнанная достопримечательность, нечто, символизирующее ее мощь и масштаб. Если муниципальные власти города Сан-Хосе одобрят программу в этом месяце, то весной будет объявлен международный конкурс дизайна. Победивший проект предполагается реализовать уже в 2021 году. Вероятным местом для памятника Силиконовой долине является Арена Грин в городском парке в Сан-Хосе.Запечатлеть мир технологий в одной скульптуре, конструкции или художественной инсталляции будет сложной задачей. Устройства и платформы, которые сделали Силиконовую долину известной, были созданы в невысоких офисных комплексах с ограниченными архитектурными особенностями.По словам Джона Болла, бывшего руководителя строительных работ, идея памятника родилась несколько лет назад, когда он ехал со своей женой по местному шоссе. Она заметила, что не поняла бы, что находится в Сан-Хосе, если бы не узнала об этом заранее. Городской пейзаж не имеет каких-либо особенностей, а обстановка на южном краю залива Сан-Франциско является незапоминающейся.Специалист отметил, что достопримечательность будет построена на спонсорские средства и подарена городу.