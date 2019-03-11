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Ученые: Популяции рыбы в Мировом океане истощаются с угрожающей скоростью

В результате нового исследование, проведенного американскими учеными, было установлено, что популяции рыбы в Мировом океане истощаются с угрожающей скоростью. Это может иметь тревожные последствия для тех, кто находится выше в пищевой цепи, включая людей. Информация о научной работе опубликована в издании Sciencealert.
Ученые: Популяции рыбы в Мировом океане истощаются с угрожающей скоростью

Ученые из нескольких университетов США в сотрудничестве со специалистами научных организаций, занимающихся вопросами рыбного хозяйства, собрали данные с 1930 по 2010 год. После анализа полученной информации, эксперты обнаружили, что за этот период времени устойчивый рыбный запас сократился в среднем на 4,1 процента. В некоторых регионах, включая Восточно-Китайское море и Северное море, снижение составило 15-35 процентов.

Команда исследователей считает, что причиной такой ситуации является повышение температуры воды в океане за счет глобального потепления, а также чрезмерный вылов рыбы.

По словам одного из авторов научной работы, 4-процентное снижение кажется небольшим, но оно эквивалентно 1,4 миллионам метрических тонн рыбы с 1930 по 2010 год. С учетом того, что рыбные запасы обеспечивают значительную долю животного белка в рационе питания в мире, особенно в прибрежных и развивающихся странах, такая тенденция вызывает тревогу. Если добавить к этому 56 миллионов человек во всем мире, которые работают в рыбной отрасли или зависят от нее, то ситуация вызывает еще большие опасения.
Ученые: Популяции рыбы в Мировом океане истощаются с угрожающей скоростью

Ученые призывают руководителей рыбного хозяйства исключить чрезмерный вылов рыбы, восстанавливать популяции и учитывать фактор изменения климата в решениях по управлению этой отраслью.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:37

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