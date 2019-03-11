Эксперты рассказали о самых популярных сексуальных фантазиях британцев





В анонимном опросе приняли участие более 2000 человек, посетителей сайтов знакомств. Результаты оказались такими: 55% женщин мечтали о сексе со своим бывшим партнером, а среди мужчин этот показатель составил 53%. Более трети (38%) представительниц слабой половины человечества признались в измене, но только четверть посчитала себя виноватыми. 76% женщин уверены, что это часть жизни, без которой невозможно представить любые отношения. 23% мужчин испытывали сексуальные фантазии с участием своей первой любви, и только 16% из них посчитали это чем-то плохим.На втором месте оказались люди, желающие заняться сексом в прямом эфире ТВ, таких оказалось 40%. Тройку самых популярных сексуальных фантазий замыкает интимный контакт с какой-то знаменитостью (38%). О сексе с незнакомцем задумывались 29% опрошенных, а о романе с коллегой по работе – 27%. Сексуальные фантазии с друзьями приходили в голову 25% . На девятом месте в списке самых популярных оказались мысли о сексе в общественном месте. Последнюю строчку неожиданно заняли сексуальные фантазии с участием сотрудников полиции или дорожных служб.