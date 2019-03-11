Журналисты рассказали о жизненной драме актера Борислава Брондукова





Роли в фильмах ему доставались исключительно комедийные, потому что режиссеры видели его только в этом амплуа. Однако в его жизни было не так много веселых и жизнерадостных моментов. Он всегда старался показать, что способен играть драматические роли, но результата не было. Артист часто нервничал, и следствием были тяжелые болезни, бороться с которыми ему помогала его супруга Екатерина Брондукова.Знаменитость не сразу решил стать актером. Он долго работал на стройках и делал ремонты. Когда он решил поступать в театральный ВУЗ, члены приемной комиссии заявили, что его внешность никак не относится к творческой деятельности, и посоветовали ему остаться прорабом. Тогда за юного абитуриента вступился ректор, убедив всех в том, что перед ними будущая звезда.Брондуков женился на своей молодой возлюбленной в 1969 году, а позже она подарила ему двоих сыновей. Супруга стала главной любовью всей его жизни. Настоящей проверкой чувств стал внезапный инсульт у артиста. После лечения жена заново учила его говорить. Однако второй приступ погрузил его в кому, и после него актер уже не принимал приглашения на съемки.Третий инсульт стал фатальным. Борислав Брондуков скончался из-за нарушения кровообращения в 2004 году. Больше всего он гордился своей ролью заботливого мужа для любимой супруги.