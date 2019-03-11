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В Женеве Mercedes-Benz показал мотор для лимитированной версии GT-R

На автосалоне в Женеве компании показывают как новые автомобили, так и разные технологии и агрегаты. Mercedes-Benz выставил на обозрение мотор для серии GT-R.
В Женеве Mercedes-Benz показал мотор для лимитированной версии GT-R

Изобретение являет собой четырехлитровый двигатель, предназначенный для машин немецкой фирмы. При этом его тираж будет ограничен, всего выпустят не более 750 единиц. Битурбированный аппарат оснащен восемью цилиндрами и развивает 585 лошадиных сил. Такой мотор поможет транспорту марки GT-R набрать первые 10 км за 3,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля составит 317 км/ч.

В числе особенностей лимитированной модификации эксперты отметили светодиодную оптику, эксклюзивный механизм регулировки воздушного потока AIRPANEL. Чтобы сделать автомобиль более спортивным, покупатель может приобрести дополнительный пакет AMG Carbon Fiber с карбоновыми фрагментами, что в свою очередь снижает массу GT-R.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:00

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