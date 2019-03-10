Коммунисты требуют запретить певице Монеточке въезд в Россию из-за выходки в США с гимном СССР





По словам политика, американский флаг и гимн СССР абсолютно несовместимые вещи. Он также отметил, что Монеточка должна объяснить свой поступок, а если не сделает этого, то ей лучше остаться в Штатах.Флаг США коммунист назвал символом проявления агрессии и попыткой диктовать другим волю Белого дома. К слову, певица Монеточка заняла второе место в ТОПе заработков отечественных артистов за прошлый год. Несмотря на массовый запрет ее концертов, она заработала более 31 миллиона рублей.