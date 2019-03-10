АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Каменные лабиринты Севера: Причуды природы или порталы в параллельные миры
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Коммунисты требуют запретить певице Монеточке въезд в Россию из-за выходки в США с гимном СССР

Коммунисты считают, что певице Монеточке необходимо запретить въезд в Россию за то, что она пыталась исполнить гимн СССР на фоне флага США. Такое мнение выразил Сергей Малинкович, зампред ЦК КПКР.
Коммунисты требуют запретить певице Монеточке въезд в Россию из-за выходки в США с гимном СССР

По словам политика, американский флаг и гимн СССР абсолютно несовместимые вещи. Он также отметил, что Монеточка должна объяснить свой поступок, а если не сделает этого, то ей лучше остаться в Штатах.

Флаг США коммунист назвал символом проявления агрессии и попыткой диктовать другим волю Белого дома. К слову, певица Монеточка заняла второе место в ТОПе заработков отечественных артистов за прошлый год. Несмотря на массовый запрет ее концертов, она заработала более 31 миллиона рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коммунисты требуют запретить певице
Настя Каменских порадовала поклонников
Элтон Джон собирается осенью выпустить
Российские звезды покаялись в грехах в
Дмитрия Тарасова раскритиковали за
Композитор Александр Зацепин отмечает
«Мои люди подождут!»: Ольга Бузова
Дмитрий Тарасов проигнорировал встречу
Ани Лорак читает все комментарии от
Новый худрук МХАТ имени Горького
В Краматорске появилось приложение для
В шоу "Замуж за Бузову - 2" будет
Актриса Галина Боб рассказала о
Сергей Шнуров исполнил собственную
Эксперты: Вишня провоцирует вздутие
Синди Кроуфорд для фотосессии взяла
Сенсор iPhone 11 сможет работать под
Звезда шоу «Импровизация» Антон Шастун
Ученые: Употребление яиц на завтрак
Ким Кардашьян восхитила поклонников
Представитель РПЦ обвинил автора
В Перми отчим избил 2-летнего ребенка и
Алиса Фрейндлих рассказала журналистам
Москвич два дня не вызывал скорую для
Жители Кургана устроили массовый
В одной из квартир Москвы нашли
Из-за санкций к концу года рубль может
Дробыш и Пригожин высказались по поводу
СМИ рассказали о самом загадочном
Названы недостатки Renault Logan с
Просмотреть все новости