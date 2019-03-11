Медики признали лучшим сон на спине из-за влияния на здоровье





Позиция для сновидений может влиять на самочувствие. При самом неблагоприятном варианте может появиться боль в шее, спине, также не исключены судороги, усталость, головные боли, ухудшение кровообращения, изжога и другое.Сон на спине нельзя назвать идеальной позой, лишь 8% людей отдают ей предпочтение, но именно ее медики и советуют. В таком случае шейный отдел, голова и позвоночник находятся в нейтральном положении, и на них не оказывается никакого давления, поэтому люди не смогут испытать каких-либо болевых симптомов. Обязательно стоит применять подушку, способную поддерживать голову так, чтобы желудок оказался не ниже пищевода. Это поможет предотвратить проникновение кислоты или еды в пищеварительный тракт, что также касается появления кислотного рефлекса.