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Медики признали лучшим сон на спине из-за влияния на здоровье

Людям, которые волнуются за свое здоровье, лучше всего спать на спине. Это самая лучшая поза для отдыха, потому как на важные части тела нет никакого давления, сообщили медики.
Медики признали лучшим сон на спине из-за влияния на здоровье

Позиция для сновидений может влиять на самочувствие. При самом неблагоприятном варианте может появиться боль в шее, спине, также не исключены судороги, усталость, головные боли, ухудшение кровообращения, изжога и другое.

Сон на спине нельзя назвать идеальной позой, лишь 8% людей отдают ей предпочтение, но именно ее медики и советуют. В таком случае шейный отдел, голова и позвоночник находятся в нейтральном положении, и на них не оказывается никакого давления, поэтому люди не смогут испытать каких-либо болевых симптомов. Обязательно стоит применять подушку, способную поддерживать голову так, чтобы желудок оказался не ниже пищевода. Это поможет предотвратить проникновение кислоты или еды в пищеварительный тракт, что также касается появления кислотного рефлекса.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:00

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