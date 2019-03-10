Дмитрия Тарасова раскритиковали за новый снимок с 8-месячной дочерью
Дмитрий Тарасов то и дело старается больше времени проводить вместе с женой Анастасией Костенко и дочерью Миланой. Недавно футболист показал в своем микроблоге в Instagram трогательный снимок с 8-месячной малышкой, однако сразу же получил волну критики со стороны поклонников.
Дмитрий Тарасов как заботливый отец решил принять участие в нежной фотосессии со своей 8-месячной дочерью Миланой. Тем не менее, многие поклонники посчитали, что футболист уж слишком перестарался, пытаясь обратить внимание фанатов на свою спортивную подтянутую фигуру.
Так, Дмитрий Тарасов настолько сильно опустил джинсы во время съемки, что многие попросту посчитали, что он предстал на снимках голым. Другие же поспешили указать, что заботливому отцу не стоит больше делать таких откровенных снимков.
Дмитрий Тарасов как заботливый отец решил принять участие в нежной фотосессии со своей 8-месячной дочерью Миланой. Тем не менее, многие поклонники посчитали, что футболист уж слишком перестарался, пытаясь обратить внимание фанатов на свою спортивную подтянутую фигуру.
Так, Дмитрий Тарасов настолько сильно опустил джинсы во время съемки, что многие попросту посчитали, что он предстал на снимках голым. Другие же поспешили указать, что заботливому отцу не стоит больше делать таких откровенных снимков.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:50