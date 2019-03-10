Настя Каменских порадовала поклонников фотографией с заграничного курорта

Украинская исполнительница, выступающая под псевдонимом NK, на этот раз решила поделиться совсем не откровенным, а очень даже скромным снимком. Фанаты удивились, что на отдыхе артистка не посвятила фотосессию провокационным нарядам и ярким образам. На портретном фото знаменитость одета в черную толстовку из собственной коллекции. Каменских уложила вьющиеся волосы на один бок и стала выглядеть гораздо моложе своих лет.Пользователи социальной сети положительно оценили непривычный образ звезды. Они отметили, что такие милые фото привлекают их гораздо больше, чем те, на которых девушка хвастается своими формами. Поклонники пожелали ей хорошего отдыха и заявили, что ждут новых творческих успехов после насыщенного отпуска.