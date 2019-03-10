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Элтон Джон собирается осенью выпустить мемуары

Музыкант Элтон Джон заявил о планах выпустить мемуары, посвященные своей жизни. Артист отметил, что уже пишет книгу, и она выйдет осенью 2019 года.
Элтон Джон собирается осенью выпустить мемуары

Об этом Элтон Джон заявил 8 марта на своих страницах в социальных сетях Instagram и Twitter. Он опубликовал небольшое видео, в котором кратко рассказал о планах относительно мемуаров. Артист отметил, его жизнь была одной большой и непрерывной поездкой на американских горках, и теперь он готов поделится личной версией этой истории со своими поклонниками.

Музыкант отметил, до этого вышло множество книг, посвященных его личности, но в которых оказывалось слишком мало правды, хотя исписанных страниц было достаточно. Элтон Джон планирует выпустить свои мемуары уже осенью 2019 года, сейчас заявлена дата старта продаж на октябрь.

Вероятно, выход данной автобиографической книги приурочен к прощальному туру музыканта, стартовавшему в прошлом году в США. Он получил название The Rocket Man, а последние его концерты состоятся в 2021. Также происходят съемки одноименной кинокартины, окончательная дата выхода которой пока не сообщается. Таким образом великий музыкант хочет подвести итоговую черту под своей почти 60-летней карьерой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:00

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