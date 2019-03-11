В Уфе началось производство тракторов «Беларус 1221.3»





На сегодня уже готов первый сконструированный трактор. С помощью белорусских партнеров специалисты уфимского предприятия обзавелись соответственными сертификатами на разрешение и провели наладку производственной линии, а также подготовили рабочий персонал для процесса создания нового транспорта. «Беларус 1221.3» собрали по технической документации под руководством представителей минской фабрики. Работа прошла в цехе, который без проблем можно переоборудовать под ремонт машин и их дальнейшую модернизацию.Заметно изменился внешний вид трактора. Теперь он красного цвета и у него имеются задние сдвоенные колеса. Новый мотор со 132-силовой установкой наносит меньший вред экологии и способен работать при любых погодных условиях, благодаря современному механизму охлаждения. Общая емкость агрегата равна 250 литрам, чего будет достаточно для полной трудовой смены.Облегчат работу и водителю. Машина получила технологию параллельного вождения, которая поможет трудиться более эффективно и качественно.