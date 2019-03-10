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Дмитрий Тарасов проигнорировал встречу с дочерью от первого брака Ангелиной

Футболист Дмитрий Тарасов 8 марта поспешил поздравить не только нынешнюю жену, но и дочь от первого брака Ангелину. В описании к опубликованному снимку, где девочка предстала с подарками, отец написал, что ждет ее на выходные у себя. Тем не менее, Оксана Пономаренко в Instagram опровергла их встречу.
Дмитрий Тарасов проигнорировал встречу с дочерью от первого брака Ангелиной

Дмитрий Тарасов поспешил опубликовать снимок с дочерью Ангелиной вместе с праздничными подарками. Футболист назвал ее своей родной кровиночкой и отметил, что выходные проведет с девочкой. Тем не менее, внимательные поклонники заметили, что вчера и сегодня время с Ангелиной проводила ее мать Оксана Пономаренко.

Вместе с дочкой Дмитрия Тарасова она сходила в Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, где посетила доступные на тот момент мероприятия. На вопрос о встрече с дочерью отца, Пономаренко ответила, что он, скорее всего, занят и встретится с Ангелиной, когда сможет.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:39

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